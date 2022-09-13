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21 минуту назад

"Кто бы мог подумать": Шольца удивили сроки отказа от газа из России

Елена Прошина

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о своей гордости за то, что Германия может отказаться от использования российского газа. Об этом сообщает издание ПРАЙМ.

Шольц также добавил, что в начале следующего года в Германии заработает новый терминал сжиженного природного газа (СПГ). Канцлер отметил, что власти думают о том, как обеспечить поставки СПГ на побережье Северной Германии с помощью кораблей, чтобы потом закачать топливо в хранилища через немецкий трубопровод.

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Кроме того, по словам Олафа Шольца, после запуска терминала СПГ Германия сможет импортировать топливо как минимум в четырёх местах – в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, Штаде и Любмина.

«И тогда мы будем в состоянии импортировать весь тот газ, который нам нужен, независимо от России. Кто бы мог подумать, что эта страна сможет добиться такого за короткое время. Я очень горд этим», – подытожил Шольц.

Ранее Олаф Шольц заявил, что оружие, которое Германия отправила Украине, позволит изменить ситуацию на Донбассе.

Компании,Олаф Шольц,
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