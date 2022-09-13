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1 час назад

Акционеры одобрили продажу Twitter Илону Маску

Елена Прошина

Акционеры компании Twitter Inc., одобрили сделку о продаже компании Илону Маску. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию заседания акционеров.

Акционеры Twitter приняли решение по сделке с Маском
Фото: ReutersReuters

«С учетом предварительного расчета, акционеры поддержали предложение», – сказано в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.

При этом ранее издание The Wall Street Journal уже сообщало о намерении акционеров компании поддержать ее продажу. Сумма сделки с Илоном Маском оценивается в 44 миллиарда долларов.

При этом сам Илон Маск совершать покупку больше не хочет – адвокаты бизнесмена требуют расторжения сделки, поскольку компания не предоставила стороне Маска полной информации о платформе. В данный момент спор между основателем SpaceX и Twitter дошёл до суда. Первые судебные слушания запланированы на октябрь.

12 сентября Илон Маск в третий раз предложил Twitter отказаться от сделки.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
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