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53 минуты назад

Немецкая Uniper захотела подать иск против "Газпрома"

Елена Прошина

Немецкая компания по импорту газа Uniper рассматривает возможность подать иск против российской энергетической компании «Газпром». Об этом сообщает Reuters.

Немецкая Uniper захотела подать иск против "Газпрома"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Uniper хочет подать иск о возмещении ущерба в Стокгольмский арбитражный суд.

«Конечно, Uniper рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения», – заявили в компании.

Отмечается, что Uniper была вынуждена закупать газ по завышенным ценам у альтернативных поставщиков после того, как «Газпром» остановил поставки по газопроводу «Северный поток». Из-за этого только за первое полугодие 2022 года Uniper зафиксировала убытки в 12,3 миллиарда евро.

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Ранее Владимир Путин заявил, что перебои в работе «Северного потока» вызваны антироссийскими санкциями, которые мешают проводить его обслуживание.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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