Немецкая Uniper захотела подать иск против "Газпрома"

Немецкая компания по импорту газа Uniper рассматривает возможность подать иск против российской энергетической компании «Газпром». Об этом сообщает Reuters.
Uniper хочет подать иск о возмещении ущерба в Стокгольмский арбитражный суд.
«Конечно, Uniper рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения», – заявили в компании.
Отмечается, что Uniper была вынуждена закупать газ по завышенным ценам у альтернативных поставщиков после того, как «Газпром» остановил поставки по газопроводу «Северный поток». Из-за этого только за первое полугодие 2022 года Uniper зафиксировала убытки в 12,3 миллиарда евро.
Ранее Владимир Путин заявил, что перебои в работе «Северного потока» вызваны антироссийскими санкциями, которые мешают проводить его обслуживание.