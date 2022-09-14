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1 час назад

"Известия": Россия в течение 3-5 лет может перенаправить поставки газа из ЕС

Газета.Ru

Если Евросоюз установит потолок цен на российский газ, то Москва в течение трех-пяти лет сможет перенаправить поставки газа из Европы в другие страны. Об этом заявил "Известиям" ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

"Известия": Россия в течение 3-5 лет может перенаправить поставки газа из ЕС
Фото: Matthias Rietschel/APMatthias Rietschel/AP

"Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны", - передает издание слова Полохина.

По словам эксперта, за аналогичные сроки запускались такие проекты, как "Сила Сибири" и Амурский горно-химический комбинат (ГХК). Для российской системы управления это реальное время реализации проекта, считает он. Как рассказал изданию первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров, переговоры о новых рынках сбыта и расширении газового сотрудничества уже идут.

По словам Федорова, перспективные направления в Китае, Пакистане и Индии могут расширить географию поставок и снизить зависимость от клиентов из Европы. Источник издания в отрасли также сообщает, что поставщики из России также ведут переговоры о наращивании поставок СПГ с Китаем. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пока не готова внести предложения по введению потолка цен на газ из России.

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