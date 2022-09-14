"Известия": Россия в течение 3-5 лет может перенаправить поставки газа из ЕС

Если Евросоюз установит потолок цен на российский газ, то Москва в течение трех-пяти лет сможет перенаправить поставки газа из Европы в другие страны. Об этом заявил "Известиям" ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

Фото: Matthias Rietschel/AP Matthias Rietschel/AP

"Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны", - передает издание слова Полохина.

По словам эксперта, за аналогичные сроки запускались такие проекты, как "Сила Сибири" и Амурский горно-химический комбинат (ГХК). Для российской системы управления это реальное время реализации проекта, считает он. Как рассказал изданию первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров, переговоры о новых рынках сбыта и расширении газового сотрудничества уже идут.