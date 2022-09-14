Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

"Яндекс.Лавка" втрое увеличит площади дарксторов в Москве

РИА Недвижимость

"Яндекс.Лавка" откроет в московских районах с большой плотностью населения крупные дарксторы (локальные склады) площадью до 500 квадратных метров, что в два с половиной – три раза больше стандартных размеров подобных объектов компании, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на представителя "Лавки".

«Яндекс.Лавка» втрое увеличит площади дарксторов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупные локальные склады, по его словам, планируется сочетать с небольшими объектами в локациях, где плотность населения ниже. Первые крупные дарксторы должны заработать в конце сентября. Сейчас у "Лавки" в Москве около 450 локальных складов.

Как пояснили изданию в компании, большие дарксторы позволят ей вдвое увеличить ассортимент товаров для экспресс-доставки – до 6 тысяч наименований. Планируется расширение выбора товаров в уже существующих сегментах и появление новых: товаров для дома и кухни, горячей выпечки и прочего.

Сервис "Яндекс.Лавка" действует в Москве с 2019 года, также работает в Санкт-Петербурге и других крупных городах. По оценке агентства INFOLine, оборот компании во втором квартале 2022 года составил 9,4 миллиарда рублей.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители