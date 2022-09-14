«Яндекс.Лавка» втрое увеличит площади дарксторов в Москве

"Яндекс.Лавка" откроет в московских районах с большой плотностью населения крупные дарксторы (локальные склады) площадью до 500 квадратных метров, что в два с половиной – три раза больше стандартных размеров подобных объектов компании, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на представителя "Лавки".

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Крупные локальные склады, по его словам, планируется сочетать с небольшими объектами в локациях, где плотность населения ниже. Первые крупные дарксторы должны заработать в конце сентября. Сейчас у "Лавки" в Москве около 450 локальных складов.

Как пояснили изданию в компании, большие дарксторы позволят ей вдвое увеличить ассортимент товаров для экспресс-доставки – до 6 тысяч наименований. Планируется расширение выбора товаров в уже существующих сегментах и появление новых: товаров для дома и кухни, горячей выпечки и прочего.