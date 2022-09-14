Богатейший человек Украины стал выпускать военные убежища

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов на своём металлургическом заводе «Метинвест» в Запорожье начал выпускать переносные военные убежища и отправлять военным Украины, где проходит спецоперация России. Об этом сообщил Bloomberg. По данным издания, капсула может выдержать удар 150-миллиметровых снарядов после погружения на полтора метра под землю, а её производство обходится в 200 000 гривен ($5450).
Компания Ахметова уже бесплатно доставила украинской армии 10 подобных убежищ. Ожидается, что каждый месяц военные будут получать по 20 таких землянок.
Готовый товар при этом можно отправить несколькими частями и собрать после доставки. Каждая весит по 50 кг. Это позволяет транспортировать оборудование небольшой командой людей.
В июле стало известно, что Ахметов с начала года потерял 64% своего состояния, но всё равно остался самым богатым человеком Украины. Оно сократилось с $13,7 до $4,9 млрд из-за потери активов в металлургических, энергетических, аграрных и медийных предприятиях. Главная компания Ахметова «Метинвест» (46% от всех активов бизнесмена) потеряла в стоимости более чем на 66%.
Ранее миллиардер объявил, что его инвестиционная компания «Систем Кэпитал Менеджмент» выходит из медиабизнеса согласно принятому в 2021 году «закону против олигархов».
Бизнесмен заявил, что принадлежащая ему «Медиа группа Украина» передаст властям лицензии на все телеканалы и печатные СМИ, а также прекратит работу онлайн-изданий. Он отметил, что эти активы на рыночных условиях в положенные по закону полгода продать не удалось.
Ринат Ахметов — бывший народный депутат Украины, владелец футбольного клуба «Шахтёр Донецк», а также основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент».