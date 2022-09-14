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1 час назад

Bloomberg: компании РФ не могут выплатить по облигациям из-за Минфина Британии

Лера Букина

У российских компаний нет возможности выплатить держателям облигаций денежные средства в связи с запретом управления по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине. Речь идет о сумме в $28,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: компании РФ не могут выплатить по облигациям из-за Минфина Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иностранные держатели российских корпоративных облигаций до сих пор не получили выплаты из-за отказа в выдаче британским ведомством необходимых лицензий компаниям из России.

Как указывает агентство, ситуация, вероятно, обусловлена загруженностью самого управления, которое занимается выдачей лицензий. По словам представителя инвесторов Филиппа Баусса, причины официально не раскрываются. Инвесторов ни о чем не информируют, отметил он.

«Наша главная проблема заключается в том, что мы не знаем, что происходит. <…> Не было никакого движения вперед, никакой связи. Если бы OFSI сообщило бы нам, мы были бы признательны, если бы узнали, что происходит»,— подчеркнул он.

В начале августа в России был подписан указ, предполагающий предоставление российским компаниям возможности открывать рублевые счета типа «Д» для исполнения обязательств перед нерезидентами — владельцами евробондов

Компании,
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