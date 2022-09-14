Bloomberg: компании РФ не могут выплатить по облигациям из-за Минфина Британии

У российских компаний нет возможности выплатить держателям облигаций денежные средства в связи с запретом управления по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине. Речь идет о сумме в $28,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Иностранные держатели российских корпоративных облигаций до сих пор не получили выплаты из-за отказа в выдаче британским ведомством необходимых лицензий компаниям из России.
Как указывает агентство, ситуация, вероятно, обусловлена загруженностью самого управления, которое занимается выдачей лицензий. По словам представителя инвесторов Филиппа Баусса, причины официально не раскрываются. Инвесторов ни о чем не информируют, отметил он.
«Наша главная проблема заключается в том, что мы не знаем, что происходит. <…> Не было никакого движения вперед, никакой связи. Если бы OFSI сообщило бы нам, мы были бы признательны, если бы узнали, что происходит»,— подчеркнул он.
В начале августа в России был подписан указ, предполагающий предоставление российским компаниям возможности открывать рублевые счета типа «Д» для исполнения обязательств перед нерезидентами — владельцами евробондов