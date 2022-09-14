Берлин готов «пойти на исторический шаг» на фоне энергокризиса

Правительство Германии может увеличить свою долю в энергетическом концерне Uniper с 30% до более 50%, так как компания нуждается в дополнительной государственной помощи на фоне роста цен на газ и сокращения поставок из России. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам агентства, Берлин готов "пойти на исторический шаг" и в случае необходимости "полностью национализировать крупнейшего импортера газа, чтобы предотвратить крах энергетической системы".
Канцлер Германии Олаф Шольц 22 июля подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России. До этого Uniper направил запрос германским властям с просьбой об оказании поддержки. После снижения поставок российского газа компания была вынуждена закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, серьезно превышающим прописанные в контракте с "Газпромом".