Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: ФРГ рассматривает возможность национализации Uniper

ТАСС

Правительство Германии может увеличить свою долю в энергетическом концерне Uniper с 30% до более 50%, так как компания нуждается в дополнительной государственной помощи на фоне роста цен на газ и сокращения поставок из России. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Берлин готов «пойти на исторический шаг» на фоне энергокризиса
Фото: ReutersReuters

По словам агентства, Берлин готов "пойти на исторический шаг" и в случае необходимости "полностью национализировать крупнейшего импортера газа, чтобы предотвратить крах энергетической системы".

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 июля подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России. До этого Uniper направил запрос германским властям с просьбой об оказании поддержки. После снижения поставок российского газа компания была вынуждена закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, серьезно превышающим прописанные в контракте с "Газпромом".

Компании,Олаф Шольц,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители