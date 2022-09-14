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1 час назад

США передадут миллиарды долларов Афганистану в обход талибов*

Секрет Фирмыиещё 1

Власти США собираются передать Афганистану $3,5 млрд в обход правительства талибов (члены движения «Талибан», запрещённой в России террористической организации), которые удерживают контроль над страной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США. Средства, впрочем, американцы отдадут не из карманов своих налогоплательщиков: эти деньги снимут с замороженных счетов афганского Центробанка (сейчас они находятся в Америке).

США передадут миллиарды долларов Афганистану в обход талибов
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил Reuters, деньги направят не напрямую афганцам, а в Швейцарию — в местный трастовый фонд стабилизации экономики Афганистана.

«Афганский фонд будет защищать, сохранять средства и осуществлять целевые выплаты, чтобы помочь обеспечить большую стабильность афганской экономики», — пояснили в Минфине.

На что потратят деньги — неизвестно, решение о распределении миллиардов примет попечительский совет швейцарского фонда.

Среди вариантов — финансирование печати валюты и закупок критически важного импорта (например, электроэнергии или материалов для строительства инфраструктуры), а также выплаты по международным долговым обязательствам. О том, что США готовы разморозить средства афганских банков, стало известно в конце июля.

По словам спецпредставителя США по Афганистану Томаса Веста, прежние усилия американского правительства позволили предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в Афганистане зимой.

Ранее «Секрет» писал , что годовой товарооборот между Россией и Афганистаном в 2022 году вырос до $170 млн.

*Талибы — члены движения «Талибан», запрещённой в России террористической организации.

Компании,Банк России,Талибан,Казначейство США,
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