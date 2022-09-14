Нефтегазовая компания продала свои российские активы за один евро

Норвежская нефтегазовая компания Equinor продала компании «Роснефть» свои российские активы всего за один евро. Об этом сообщает Reuters.

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Взамен «Роснефть» должна будет выполнить инвестиционные обязательства на сумму уже в 1 миллиард долларов. Таким образом, Equinor стала первой нефтегазовой компанией, которая полностью ушла из России.

Представители Equinor сообщают, что покрыли все обязательства в России, которые у компании накопились за последние несколько лет. В первом квартале 2022 года стоимость активов норвежской нефтегазовой компании в России оценивалась в 1,1 миллиард долларов.

После начала российской спецоперации на Украине Equinor прекратила торговлю российскими нефтью и газом, а также инвестиции в РФ. В мае компания вышла из всех совместных предприятий в России и передала свои доли в них «Роснефти».