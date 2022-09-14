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34 минуты назад

Нефтегазовая компания продала свои российские активы за один евро

Елена Прошина

Норвежская нефтегазовая компания Equinor продала компании «Роснефть» свои российские активы всего за один евро. Об этом сообщает Reuters.

Нефтегазовая компания продала свои российские активы за один евро
Фото: ReutersReuters

Взамен «Роснефть» должна будет выполнить инвестиционные обязательства на сумму уже в 1 миллиард долларов. Таким образом, Equinor стала первой нефтегазовой компанией, которая полностью ушла из России.

Представители Equinor сообщают, что покрыли все обязательства в России, которые у компании накопились за последние несколько лет. В первом квартале 2022 года стоимость активов норвежской нефтегазовой компании в России оценивалась в 1,1 миллиард долларов.

После начала российской спецоперации на Украине Equinor прекратила торговлю российскими нефтью и газом, а также инвестиции в РФ. В мае компания вышла из всех совместных предприятий в России и передала свои доли в них «Роснефти».

Ранее старший вице-президент Equinor спрогнозировала коллапс на энергетическом рынке Европы.

Компании,Роснефть,
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