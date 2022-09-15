Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Samsung готовится вернуться на российский рынок

Елена Прошина

Южнокорейская компания Samsung может вернуться на рынок России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в корпорации.

Samsung готовится вернуться на российский рынок
Фото: ТАССТАСС

Как ожидается, это произойдет до конца текущего года. Бренд уже обновил российский сайт, представив недавно вышедшие гаджеты Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Samsung планирует возобновить поставки техники торговым сетям и перезапустить официальный интернет-магазин.

Собеседники издания говорят, что компания может возобновить продажи уже в октябре. По словам другого источника, близкого к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, недавно бренд обновил свой российский сайт. Сейчас там представлены только вышедшие смартфоны.

О вероятности возвращения компании знают и на «сером» рынке. Как сообщил представитель одного из интернет-магазинов, в настоящее время нет заинтересованности во ввозе южнокорейской техники, так как скоро могут возобновиться официальные поставки.

В Samsung отказались комментировать данную информацию.

Эксперты отмечают, что возвращаясь, Samsung придется отвоевывать свою долю рынка заново. Так, доля смартфонов корейского бренда в продажах в августе упала до 9%, тогда, как год назад составляла 30%.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители