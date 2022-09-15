Samsung готовится вернуться на российский рынок

Южнокорейская компания Samsung может вернуться на рынок России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в корпорации.
Как ожидается, это произойдет до конца текущего года. Бренд уже обновил российский сайт, представив недавно вышедшие гаджеты Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Samsung планирует возобновить поставки техники торговым сетям и перезапустить официальный интернет-магазин.
Собеседники издания говорят, что компания может возобновить продажи уже в октябре. По словам другого источника, близкого к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, недавно бренд обновил свой российский сайт. Сейчас там представлены только вышедшие смартфоны.
О вероятности возвращения компании знают и на «сером» рынке. Как сообщил представитель одного из интернет-магазинов, в настоящее время нет заинтересованности во ввозе южнокорейской техники, так как скоро могут возобновиться официальные поставки.
В Samsung отказались комментировать данную информацию.
Эксперты отмечают, что возвращаясь, Samsung придется отвоевывать свою долю рынка заново. Так, доля смартфонов корейского бренда в продажах в августе упала до 9%, тогда, как год назад составляла 30%.