На стройки в РФ хотят привлечь тысячи северокорейских рабочих

На стройки в России могут быть привлечены северокорейские рабочие. Речь идет о 20-50 тыс. таких граждан, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Недвижимость.
«Надо понимать, что массово мы их тоже не привлечем, 20, 30, 50 тыс. В масштабе имеющихся 5 млн строителей это — минимум для решения точечных вопросов»,— подчеркнул Хуснуллин.
Кроме того, по его словам, стоит привлечь на стройки и осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Их будут мотивировать сокращением срока заключения, указал Хуснуллин.
«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке»,— заявил вице-премьер.
Ранее Хуснуллин сообщал, что на стройки в России целесообразно привлечь около 180 тыс. заключенных.
Также стало известно, что в рамках эксперимента в России создали 114 исправительных центров, куда привлекли свыше 5 тыс. заключенных.