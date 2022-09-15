На стройки в РФ хотят привлечь тысячи северокорейских рабочих

«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке»,— заявил вице-премьер.