В «Магните» выступили за раздачу нуждающимся еды с истекающим сроком годности. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу розничной сети.

Так, сеть одобрила соответствующую инициативу Минпромторга. Ранее ведомство предложило делать это на безвозмездной основе.

В сети «Магнит» отметили необходимость в помощи волонтеров для того, чтобы реализовать данную меру.

«Мы поддерживаем работу Минпроторга по созданию условий для реализации фудшеринга и выделяем несколько ключевых моментов, позволяющих развивать это важное направление благотворительности. Среди них — отмена НДС на такой вид поддержки, что позволит быстрее запустить процесс фудшеринга и упростить его для бизнеса», — отметили в сети.

Там же раскрыли детали работы над нововведением. Отмечается, что в настоящее время сеть пилотирует проект фудшеринга вместе с Фондом «Русь» в дарксторах Москвы. Она готовится к расширению пилота на такие же точки в Санкт-Петербурге. По результатам работы в течение нескольких месяцев компания примет решение о масштабировании проекта.