Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Сбер переведет сайты на российские сертификаты

Lenta.ruиещё 1

Сбербанк приступил к установке сертификатов, выпущенных Удостоверяющим Центром Минцифры, на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы, сообщили в пресс-службе банка.

Сбер переведет сайты на российские сертификаты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Данное решение позволит обеспечить независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров, а также гарантирует клиентам безопасный доступ к ресурсам Сбербанка. По словам президента компании Германа Грефа, Сбербанк первым в стране начал заменять зарубежные сертификаты на отечественные.

«В ближайшее время на них будет переведён наш главный сайт sberbank.ru. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений», — подчеркнул он.

Отмечается, что выпуск российских сертификатов безопасности был включен российским правительством в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики страны в условиях санкций.

Ранее Сбер зафиксировал серьезную дедолларизацию крупного бизнеса — в целом по итогам первой половины 2022 года сокращение валютных накоплений произошло в 17 раз. С января по июль текущего года объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте упал на 94 процента.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители