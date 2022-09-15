В ФРГ готовится перевод завода «Роснефти» под госконтроль

Правительство Германии готовится к передаче
под государственный контроль нефтеперерабатывающего завода российской компании «Роснефть» в Шведте (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Издание указывает на ведение в последнее время «жестких переговоров» по поводу PCK Raffinerie GmbH. Также отмечается, что в пятницу, 16 сентября, власти Германии представят детали перевода завода под госконтроль ФРГ. Это сделают канцлер Олаф Шольц, федеральный министр экономики Роберт Хабек и премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке.
Der Spiegel указывает на риски из-за возможного участия государства в деятельности завода. Речь идет о резкой реакции Москвы, которая последует за вытеснением «Роснефти» из компании.
«Вполне возможно, что Россия немедленно прекратит поставки по трубопроводу «Дружба». Если бы возникали перебои с поставками и очереди перед заправками, это могло бы еще больше подогреть протесты против санкционной политики, которые сейчас разгораются в Восточной Германии», — рассуждает автор.
Ранее газета Financial Times сообщила, что власти Польши выступают против поставок нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецкий город Шведт для замены импорта из РФ. Как отметил собеседник, НПЗ рассчитывает на поставки через порт Гданьск в Польше, но в стране возмущены тем, что «Роснефть» является владельцем 54% акций завода.