В ФРГ готовится перевод завода «Роснефти» под госконтроль

Правительство Германии готовится к передаче

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под государственный контроль нефтеперерабатывающего завода российской компании «Роснефть» в Шведте (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Издание указывает на ведение в последнее время «жестких переговоров» по поводу PCK Raffinerie GmbH. Также отмечается, что в пятницу, 16 сентября, власти Германии представят детали перевода завода под госконтроль ФРГ. Это сделают канцлер Олаф Шольц, федеральный министр экономики Роберт Хабек и премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке.

Der Spiegel указывает на риски из-за возможного участия государства в деятельности завода. Речь идет о резкой реакции Москвы, которая последует за вытеснением «Роснефти» из компании.

«Вполне возможно, что Россия немедленно прекратит поставки по трубопроводу «Дружба». Если бы возникали перебои с поставками и очереди перед заправками, это могло бы еще больше подогреть протесты против санкционной политики, которые сейчас разгораются в Восточной Германии», — рассуждает автор.