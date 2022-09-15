СМИ: немецкую компанию заподозрили в обходе антироссийских санкций

Против немецкой судоходной компании Oldendorff Carriers может быть возбуждено дело в связи с тем, что она подозревается в перевозке российского угля в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщает Welt am Sonntag, передает агентство «Прайм».

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На это может пойти прокуратура Любека. Вместе с тем издание указывает на сложности при трактовках постановления, которое касается эмбарго.

Под подозрение попало грузовое судно Pia Oldendorff длиной 255 метров. Отмечается, что оно ходит под флагом Либерии, однако является собственностью немецкой судоходной компании Oldendorff Carriers из Любека.

По данному делу начато расследование. Так, оно покажет, нарушила ли компания угольное эмбарго, наложенное на Россию Европой. В случае подтверждения факта умышленного нарушения обвиняемых ожидает тюремное заключение на срок от трех месяцев до пяти лет в соответствии со статьей 18 закона о внешней торговле и платежах.