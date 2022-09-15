Фитнес-индустрия просит списать долги

Национальное фитнес-сообщество, объединяющее около 2000 фитнес-клубов из 79 регионов России, обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой о помощи в выплате льготных кредитов, сообщает Forbes.
НФС заявляет о невозможности погасить льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, которые брали в 2021 году. Средства можно было взять под 3% с 9 марта по 1 июля и с 1 ноября по 30 декабря. В обоих случаях подразумевалась отсрочка выплат на полгода. Однако для взявших кредит осенью — зимой продлили эту отсрочку еще на полгода. И все же после нового года надо было платить.
Фитнес-клубам эти выплаты не по карману, считают в Национальном фитнес-сообществе. Причин несколько. Сначала доходы индустрии рухнули из-за ковидных запретов и ограничений. Отмена этих ограничений примерно совпала с началом событий на Украине. Весна — традиционно высокий сезон для данного вида бизнеса — стала мертвым сезоном. Он продлился до лета, когда спрос на спортивные активности в залах обычно проседает, а клиенты аккумулируют средства на отпуск. Параллельно из-за санкций на четверть подорожали оборудование для залов и химия для бассейнов, выросла цена аренды, а доходы населения, особенно в регионах, упали.
Индустрия просит правительство списать кредиты или разрешить реструктуризацию займов. В противном случае в России может закрыться порядка трети фитнес-клубов, утверждают представители отрасли. Комментирует президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина:
Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества
«Теряют сети, но не крупные. Крупные — те, которые лидируют на рынке, — чувствуют себя вполне достойно. Тяжелее, конечно, небольшим сетям — до пяти клубов, плюс тяжело отдельно стоящим фитнес-клубам. Сложно прогнозировать, какие именно это клубы, потому что, например, наши коллеги по цеху и представители Национального фитнес-сообщества имеют по 20-30 клубов. Они говорят о том, что на самом деле это будет сделать гораздо сложнее, чем они себе представляли. Катализатором были события, связанные с февралем. Мы думали, что у нас все будет в порядке. И постепенно накапливали «жирок». А теперь не до жиру, быть бы живу. Мы провели аналитику: из 70% тех людей, которые сегодня взяли кредиты, половина говорит о том, что сложно будет выплатить. Если эту помощь не предоставить, мы можем потерять 35% рынка. Это более чем 2700 фитнес-клубов».
С этими выводами не согласна другая крупная отраслевая организация — Ассоциация операторов фитнес-индустрии. По ее сведениям, рынок данных услуг стабилизировался по показателям валовой выручки и чувствует себя неплохо. Продолжает президент ассоциации Ольга Киселева:
Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии
«В 2020 году мы потеряли порядка 30% объема валовой выручки, в 2021 году динамика была положительной по росту объемов, в начале 2022 года мы вышли на показатели 2019 года. Это значит, что рынок в целом восстановился. Конечно, нельзя сказать, что у рынка все хорошо. Нужно говорить о том, что и расходная часть существенно увеличилась. Но говорить о том, что кредиты, которые выданы под 3% годовых небольшому объему рынка, фатально повлияют на выход 35% игроков, на наш взгляд, нельзя. Нас удивляет аналитика, которую коллеги дали в своем письме на имя Михаила Мишустина. Хорошо посмотреть, какое количество фитнес-клубов брали эти кредиты, потому что, по моим ощущениям, это существенно меньше, чем 2700 фитнес-клубов».
Ожидания реакции правительства у сторон разные. Если Национальное фитнес-сообщество уверено в готовности властей помочь — если не со списанием, то с реструктуризацией и новой отсрочкой платежей по кредиту, ведь подобную дополнительную отсрочку государство уже давало в ответ на жалобы особенно финансово просевших отраслей. То в Ассоциации операторов фитнес-индустрии в такой подарок не верят и считают данную просьбу бессмысленной. Потому что — цитата — «сейчас у государства другие цели».