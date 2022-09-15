Фитнес-индустрия просит списать долги

«Теряют сети, но не крупные. Крупные — те, которые лидируют на рынке, — чувствуют себя вполне достойно. Тяжелее, конечно, небольшим сетям — до пяти клубов, плюс тяжело отдельно стоящим фитнес-клубам. Сложно прогнозировать, какие именно это клубы, потому что, например, наши коллеги по цеху и представители Национального фитнес-сообщества имеют по 20-30 клубов. Они говорят о том, что на самом деле это будет сделать гораздо сложнее, чем они себе представляли. Катализатором были события, связанные с февралем. Мы думали, что у нас все будет в порядке. И постепенно накапливали «жирок». А теперь не до жиру, быть бы живу. Мы провели аналитику: из 70% тех людей, которые сегодня взяли кредиты, половина говорит о том, что сложно будет выплатить. Если эту помощь не предоставить, мы можем потерять 35% рынка. Это более чем 2700 фитнес-клубов».