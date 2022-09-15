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55 минут назад

ICAO отметила Россию «красным флажком»

Елена Прошина

Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила Россию «красным флажком» – статус, который говорит о имеющихся в стране проблемах с безопасностью полётов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

ICAO отметила Россию «красным флажком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До сегодняшнего дня такой статус был выдан только Бутану и Эритрее. Ранее организация уже заявляла о проблемах с безопасностью полётов в России из-за двойной регистрации самолетов и призывала власти РФ устранить нарушения. В случае игнорирования призыва ICAO обещала сделать информацию о «существенных опасениях в области безопасности» общедоступной. Представители организацию считают, что в данный момент Россия не может контролировать безопасность полетов на воздушных судах с двойной регистрацией.

На заявления ICAO отреагировали в Ассоциация Туроператоров России (АТОР). Представители ассоциации заявили, что выданный стране статус «ещё не делает российские самолеты менее безопасными», а опасения ICAO на самом деле вызваны «обострением геополитической ситуации». В публикации АТОР сообщается, что «в отличие от "сестер по красному флажку", российская авиация, по меньшей мере, существует и работает». По словам представителей АТОР, у России «накоплен значительный опыт эксплуатации воздушных судов самых разных типов».

«Даже без своего авиапрома и с "красным флажком" и в Бутане и Эритрее продолжают летать. И о громких авариях с жертвами слышно оттуда не больше, чем из развитых стран», – заключили в АТОР.

Ранее в АТОР рассказали, какие страны продолжают выдавать шенгенские визы для российских туристов.

Компании,Ассоциация туроператоров России,
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