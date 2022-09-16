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1 час назад

Кабмин ФРГ передал под управление регулятора Германии Rosneft Deutschland

ТАССиещё 2

Правительство ФРГ передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти - компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Об этом сообщило в пятницу министерство по делам экономики и защиты климата.

ФРГ передала дочерние компании «Роснефти» под госконтроль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

По данным министерства, на такой шаг кабмин пошел для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов - в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.

Компании,Роснефть,
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