ФРГ передала дочерние компании «Роснефти» под госконтроль

Правительство ФРГ передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти - компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Об этом сообщило в пятницу министерство по делам экономики и защиты климата.
"Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.
По данным министерства, на такой шаг кабмин пошел для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов - в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.