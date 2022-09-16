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1 час назад

В России стало меньше банкоматов

Лера Букина

В России зафиксировали рекордное с 2016 года сокращение числа банкоматов. Так, за второй квартал 2022 года их стало меньше на 6,2 тыс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.

В России рекордно сократилось число банкоматов
Фото: ТАССТАСС

В общей сложности в стране насчитывается 181,2 тыс. банкоматов. В 2016 году за I квартал численность парка устройств самообслуживания уменьшилась на 8,5 тыс. (тогда их стало 205 тыс.). В другие годы за такой же отрезок времени сокращение оценивалось в среднем в 1–3 тыс. машин за квартал.

В регуляторе пояснили, что банки в ходе управления своей банкоматной сетью учитывают издержки на ее поддержание, а также развитие безналичных операций. Кроме того, в Центробанке отмечают, что уменьшение парка АТМ обусловлено популяризацией безналичных операций, а также развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильных приложений.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, многие АТМ принадлежат кредитным организациям, объявившим об уходе с рынка РФ. Он указал на исправную работу этих машин. Однако, по словам собеседника, у банков возникают проблемы при обновлении ПО.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что россиянам не следует использовать зарубежные банковские карты за границей из-за наличия ряда рисков. Так, по его словам, целесообразно оплачивать наличными или пластиковыми картами системы «Мир» в тех странах, где такая опция доступна. Если этим пренебречь, есть вероятность столкнуться с потерей средств.

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