К IKEA выдвинули требования при уходе из российского региона

В случае ухода из Ленинградской области компания «ИКЕА Индастри Тихвин» должна передать компанию в аренду или продать свой бизнес. Такие требования к подразделению шведской IKEA в России выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко, передает РИА Новости.

«Либо аренда, либо выкуп. Все в лицензионном русле», — заявил Дрозденко.

Он добавил, что целью выдвинутых требований является сохранить производство.

«ИКЕА Индастри Тихвин» — это лесопильный завод и мебельная фабрика. Фабрика была зарегистрирована в 2000 году, она принадлежит компании IKEA и входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России. Должном генерального директора предприятия занимает Вадим Щербаков.