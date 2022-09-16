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32 минуты назад

H&M продолжила поставлять товары в Россию

Лера Букина

Новая коллекция товаров шведского ретейлера H&M начала поставляться в Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству сети.

Факт поступления товаров в магазины подтвердил Российский совет торговых центров. Однако в пресс-службе H&M заявили изданию, что «в магазинах России реализовывается оставшийся сток».

Источник редакции утверждает, что компания заинтересована в том, чтобы деятельность в стране продолжалась как можно дольше. В этой связи, по его словам, сеть организовала поставки товара в российские магазины из Казахстана. Он также отметил увеличение числа сотрудников для реализации данной задумки. Новую коллекцию пока не представили в магазинах, сеть готовит ее к продаже, указал источник.

Ранее СМИ писали, что ретейлер H&M решил оплатить аренду за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице на девять месяцев вперед. Отмечалось, что аренда магазина обошлась компании в 150 млн рублей.

В H&M уточнили условие закрытия магазинов в России

Ранее ТАСС, ссылаясь на экспертов рынка торговой недвижимости, сообщило, что окончательное закрытие в России магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской Inditex Group ожидается до конца ноября 2022 года.

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