Новая коллекция товаров шведского ретейлера H&M начала поставляться в Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству сети.

Факт поступления товаров в магазины подтвердил Российский совет торговых центров. Однако в пресс-службе H&M заявили изданию, что «в магазинах России реализовывается оставшийся сток».

Источник редакции утверждает, что компания заинтересована в том, чтобы деятельность в стране продолжалась как можно дольше. В этой связи, по его словам, сеть организовала поставки товара в российские магазины из Казахстана. Он также отметил увеличение числа сотрудников для реализации данной задумки. Новую коллекцию пока не представили в магазинах, сеть готовит ее к продаже, указал источник.

Ранее СМИ писали, что ретейлер H&M решил оплатить аренду за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице на девять месяцев вперед. Отмечалось, что аренда магазина обошлась компании в 150 млн рублей.