Крупный производитель мяса продал бизнес в России

Крупный производитель мяса, датская компания Goodvalley избавилась от бизнеса в России. Ей принадлежал Рассказовский свиноводческий комплекс (РАСК) в Тамбовской области, сообщает «Коммерсантъ».

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С 12 сентября 99,99 процента российского предприятия мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год принадлежит местному ООО «Агро-Вилион», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Новый владелец комплекса занимается выращиванием пивоваренного ячменя, пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы, гороха. Гендиректор компании Максим Копнин подтвердил сделку, однако от других комментариев отказался.

На российский рынок приходилось 9 процентов выручки Goodvalley. Два источника издания отмечают, что причиной продажи бизнеса стали военные действия на Украине. Еще один собеседник предположил, что датская компания и раньше рассматривала возможность продажи предприятия из-за ужесточения конкуренции на местном рынке. Ранее покупкой РАСК интересовалась группа «Черкизово».