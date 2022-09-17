Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за кризиса

Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Financial Times (FT).

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Отмечается, что производители напитков и пивоварни в Германии сокращают производство из-за недостатка диоксида углерода (CO2), спровоцированного ростом цен на газ.

«Все больше и больше компаний в сфере пивоварения, которые зависят от доступности диоксида углерода, вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство», — сообщил глава Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Айшеле.

По данным издания, недостаток диоксида углерода, побочного продукта производства аммиака, был вызван сокращением производства удобрений из-за роста цен на газ. Отмечается, что цена за тонну СО2 за год выросла со 100 до 3,5 тысячи евро.