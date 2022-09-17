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1 час назад

Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за энергетического кризиса

Lenta.ruиещё 3

Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что производители напитков и пивоварни в Германии сокращают производство из-за недостатка диоксида углерода (CO2), спровоцированного ростом цен на газ.

«Все больше и больше компаний в сфере пивоварения, которые зависят от доступности диоксида углерода, вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство», — сообщил глава Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Айшеле.

По данным издания, недостаток диоксида углерода, побочного продукта производства аммиака, был вызван сокращением производства удобрений из-за роста цен на газ. Отмечается, что цена за тонну СО2 за год выросла со 100 до 3,5 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что производитель пива Delirium Tremens оказался под угрозой остановки производства впервые за столетие из-за нехватки сжиженного углекислого газа, как и ряд других пивоварен в стране. «Значительное сокращение» или остановку выпуска продукции в Польше допустил также концерн Carlsberg.

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