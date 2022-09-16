В H&M прокомментировали слухи о поставках новых коллекций в РФ

Информация о поступлении в Россию новых коллекций одежды сети H&M была опровергнута. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на представителей пресс-службы компании.

Они подчеркнули, что в настоящее время H&M лишь распродает оставшийся сток.

«Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщили, что новая коллекция товаров шведского ретейлера H&M начала поставляться в Россию. Источник редакции заявил, что компания заинтересована в том, чтобы деятельность в стране продолжалась как можно дольше. В этой связи, по его словам, сеть организовала поставки товара в российские магазины из Казахстана. Он также отметил увеличение числа сотрудников для реализации данной задумки.