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1 час назад

В H&M прокомментировали слухи о поставках новых коллекций в РФ

Лера Букина

Информация о поступлении в Россию новых коллекций одежды сети H&M была опровергнута. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на представителей пресс-службы компании.

В H&M прокомментировали слухи о поставках новых коллекций в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они подчеркнули, что в настоящее время H&M лишь распродает оставшийся сток.

«Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщили, что новая коллекция товаров шведского ретейлера H&M начала поставляться в Россию. Источник редакции заявил, что компания заинтересована в том, чтобы деятельность в стране продолжалась как можно дольше. В этой связи, по его словам, сеть организовала поставки товара в российские магазины из Казахстана. Он также отметил увеличение числа сотрудников для реализации данной задумки.

Ранее в СМИ появилась информация об окончательном уходе H&M из страны. Так, сообщалось, что сеть планирует это сделать 30 ноября. РБК выяснил у пресс-службы компании, что эти данные не соответствуют действительности. В сети отметили, что магазины не будут закрывать до тех пор, пока компания не распродаст оставшийся сток.

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