Британия может остаться без пива

Работа британских пивоварен может остановиться в связи с 11-кратным подорожанием углекислого газа, который используют для производства напитка. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.

По словам эксперта Британской ассоциации пива и пабов Энди Тиге, к некоторым пивоварам обращаются с просьбой согласиться на «огромные доплаты за CO2».

Другие получили письма об отсутствии возможности давать гарантию о продолжении поставок, отметил собеседник. Данная ситуация чревата остановкой большой части производства пива в самый неподходящий момент, указал он. Отмечается, что с июня по сентябрь стоимость углекислого газа повысилась с £250 до £2800 за тонну (примерно с $285 до $3200).

Сбой на рынке обусловлен решением американской компании CF Industries временно закрыть свой крупный завод в Великобритании, который производит СО2 в качестве побочного продукта. На такой шаг компания пошла из-за высокой стоимости природного газа. Примечательно, что на данное предприятие приходится около трети его поставок в стране.