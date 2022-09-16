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37 минут назад

Британия может остаться без пива

Лера Букина

Работа британских пивоварен может остановиться в связи с 11-кратным подорожанием углекислого газа, который используют для производства напитка. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.

Британия может остаться без пива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта Британской ассоциации пива и пабов Энди Тиге, к некоторым пивоварам обращаются с просьбой согласиться на «огромные доплаты за CO2».

Другие получили письма об отсутствии возможности давать гарантию о продолжении поставок, отметил собеседник. Данная ситуация чревата остановкой большой части производства пива в самый неподходящий момент, указал он. Отмечается, что с июня по сентябрь стоимость углекислого газа повысилась с £250 до £2800 за тонну (примерно с $285 до $3200).

Сбой на рынке обусловлен решением американской компании CF Industries временно закрыть свой крупный завод в Великобритании, который производит СО2 в качестве побочного продукта. На такой шаг компания пошла из-за высокой стоимости природного газа. Примечательно, что на данное предприятие приходится около трети его поставок в стране.

Ранее в Великобритании сообщали, что запасов углекислого газа должно хватить на предстоящий зимний период.

Компании,
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