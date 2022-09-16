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1 час назад

Российский производитель шоколада отказался от буквы Z в названии

Елена Прошина

Российский производитель шоколада O'Zera заменил в названии торговой марки букву Z на кириллическую З. Об этом сообщает портал NGS.

Российский производитель шоколада отказался от буквы Z в названии
Фото: ReutersReuters

Шоколад под новым названием уже появился в магазинах. При этом на полках всё ещё можно встретить шоколад со старой версией логотипа. Кроме того, хоть компания и заменила латинскую Z, буква R в названии осталась.

Товары бренда O'Zera производит компания KDV Group. На сайте компании продукция также присутствует как в старом, так и в новом написании.

Ранее стало известно, что компания Samsung уберёт букву Z из названий своих складных смартфонов Fold и Flip. По имеющимся данным, букву Z хотят убрать из названий якобы для того, чтобы пользователям было легче ориентироваться в модельном ряде устройств компании.

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