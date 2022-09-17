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42 минуты назад

Bloomberg: «Алроса» торгует алмазами в обход санкций

BFM.RUиещё 1

Индия и Бельгия тайно приобретают российские алмазы, несмотря на санкции против «Алросы», пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, объем сделок по покупке драгметаллов достигает сотни миллионов долларов. В числе крупнейших клиентов — индийские Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports.

Bloomberg: «Алроса» торгует алмазами в обход санкций
Фото: ТАССТАСС

После огранки и полировки российские алмазы отправляются в Китай, Японию и Индию, на которые приходится до 30% мирового спроса на бриллианты. Поскольку отследить передвижения камней почти невозможно, они с большой вероятностью окажутся и на западных рынках, отмечает Bloomberg.

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Компенсировать поставки «Алросы» пыталась британская компания De Beers, однако у нее не так много запасов, рассказали источники агентства.

Комментирует промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов:

— В Бельгии и Индии находятся гранильные фабрики, на которых обрабатывают алмазы, и соответственно им нужно сырье. Найти замену «Алросе» очень сложно. Конечно, можно купить алмазы, добытые в Южной Африке, можно купить алмазы, добытые в Австралии, в Канаде, еще где-то. Но все-таки качество российских алмазов и их объемы поставки намного выше и намного больше, чем у конкурентов «Алросы». Соответственно, стали просто на просто покупать алмазы через каких-то посредников, вполне вероятно, эти сделки идут через Дубай, там есть биржа, на которой продают алмазы. И вообще на Ближнем Востоке очень неохотно ими торгуют, но это, наверное, индийцы сделали. А им вообще плевать глубоко на санкции, они точно могут покупать алмазы совершенно спокойно напрямую или опять через каких-то посредников. Для них сейчас важно, чтобы не упали объемы производства, чтобы люди были заняты.

— Также Bloomberg пишет, что следить за передвижением алмазов почти невозможно. Еще они пишут, что бриллианты продаются в упаковках одинакового размера, и их можно многократно переделывать и смешивать прежде, чем они попадут, условно, в обручальное кольцо или подвеску.

— Отследить движение алмаза, действительно, невозможно. Вот, допустим, продали алмазы из России в Казахстан, а потом из Казахстана продали в Индию, как казахские алмазы. Мы же не будем ходить по всему Казахстану и проверять, где там чего добывают — это, во-первых. Во-вторых, определить точно, поступил ли какой-то камень из России или его доставили из Южной Африки, очень сложно. Не существует вообще никакого всемирного банка эталонных образцов алмазов.

США, ЕС и Великобритания ввели санкции против российских алмазодобытчиков в марте, ограничив импорт всех видов алмазов, кроме технических. «Алросе» запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, а также заблокировали ее американские активы.

На этом фоне в апреле российские алмазы перестали поступать в индийский Сурат — мировой центр огранки алмазов, писал Bloomberg. Тогда «Алроса» вела переговоры с клиентами, чтобы найти способ продолжить поставки российских алмазов в обход американских санкций. На встречах, в частности, обсуждалась продажа драгоценных камней за рубли или рупии.

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