Российский суд арестовал имущество Google

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения американской компании Google на один миллиард рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

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«Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество ООО "Гугл" в качестве обеспечительной меры по иску [канала] "Дума ТВ". Еще в апреле YouTube-канал парламентского телевидения был заблокирован безо всяких причин. "Дума ТВ" обратилась в суд с иском к Google. И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард [рублей]», — написал Хинштейн.

Он также рассказал, что основное судебное заседание по делу пройдет 19 октября.

В августе канал Госдумы «Дума ТВ» подал в суд на Google в связи с блокировкой его аккаунта на принадлежащем американской компании видеохостинге YouTube.