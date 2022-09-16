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1 час назад

Российский суд арестовал имущество Google

Lenta.ruиещё 4

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения американской компании Google на один миллиард рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

Российский суд арестовал имущество Google
Фото: ReutersReuters

«Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество ООО "Гугл" в качестве обеспечительной меры по иску [канала] "Дума ТВ". Еще в апреле YouTube-канал парламентского телевидения был заблокирован безо всяких причин. "Дума ТВ" обратилась в суд с иском к Google. И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард [рублей]», — написал Хинштейн.

Он также рассказал, что основное судебное заседание по делу пройдет 19 октября.

В августе канал Госдумы «Дума ТВ» подал в суд на Google в связи с блокировкой его аккаунта на принадлежащем американской компании видеохостинге YouTube.

О том, что Google заблокировала YouTube-аккаунт канала «Дума ТВ», стало известно в апреле. На канале размещались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы. У аккаунта было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов. Вскоре после случившегося Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу.

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