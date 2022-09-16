Титов покидает пост бизнес-омбудсмена

Борис Титов покидает пост уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Данную информацию он сам подтвердил «Интерфакс».

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По словам Титова, его полномочия закончились и теперь «эстафету должны подхватить другие». В пресс-службе омбудсмена отметили, что срок его службы подошел к концу еще в июне, но до назначения нового уполномоченного он координирует работу аппарата. Также там напомнили, что закон позволяет занимать данную должность только два срока, которые Титов уже использовал.

На данный момент идет обсуждение большого числа кандидатур на пост омбудсмена. Титов поделился, что часть из них по «разным причинам не подошла», а некоторые сами отказались от должности.

«Но работа продолжается. Лично я считаю, что омбудсмен обязательно должен иметь предпринимательский опыт», — заявил он.