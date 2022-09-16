Путин: не Россия ломает турбины "Северного потока"

"Последнюю турбину, которую сняли с эксплуатации, что произошло? Текущий должен быть осмотр, текущий ремонт, вскрыли в присутствии специалистов компании "Сименс" и увидели, что там течь масла. Это взрывоопасная ситуация. Они видели и подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно - пожаро- и взрывоопасно. Но мы то здесь причем?" - заявил Путин.