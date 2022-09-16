Путин: не Россия ломает турбины "Северного потока"

Турбины для газопровода "Северный поток" ломает не Россия, их надо ремонтировать, и представители обслуживающего агрегаты концерна Siemens согласны с этим, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в пятницу.
"Северный поток - 1". Одна турбина выходит за другой из эксплуатации. Мы что ли их ломаем?" - сказал он.
"Последнюю турбину, которую сняли с эксплуатации, что произошло? Текущий должен быть осмотр, текущий ремонт, вскрыли в присутствии специалистов компании "Сименс" и увидели, что там течь масла. Это взрывоопасная ситуация. Они видели и подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно - пожаро- и взрывоопасно. Но мы то здесь причем?" - заявил Путин.
По его словам, "Газпром" должен быть уверен, что с турбин для "Северного потока" сняты санкции, потому что это его собственность.