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1 час назад

Путин заявил, что не Россия ломает турбины "Северного потока", их надо ремонтировать

ТАССиещё 1

Турбины для газопровода "Северный поток" ломает не Россия, их надо ремонтировать, и представители обслуживающего агрегаты концерна Siemens согласны с этим, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в пятницу.

Путин: не Россия ломает турбины "Северного потока"
Фото: © Sean Gallup/Getty Images© Sean Gallup/Getty Images

"Северный поток - 1". Одна турбина выходит за другой из эксплуатации. Мы что ли их ломаем?" - сказал он.

"Последнюю турбину, которую сняли с эксплуатации, что произошло? Текущий должен быть осмотр, текущий ремонт, вскрыли в присутствии специалистов компании "Сименс" и увидели, что там течь масла. Это взрывоопасная ситуация. Они видели и подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно - пожаро- и взрывоопасно. Но мы то здесь причем?" - заявил Путин.

Путин отреагировал на фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»

По его словам, "Газпром" должен быть уверен, что с турбин для "Северного потока" сняты санкции, потому что это его собственность.

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