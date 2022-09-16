"Роснефть" обвинила Германию в экспроприации

"Роснефть" считает незаконным решение Германии о передаче немецких активов компании под контроль властей страны, сообщили в пятницу в российской компании.

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"Решение федерального правительства ФРГ о передаче немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов", - говорится в заявлении "Роснефти".

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В компании считают, что решение ФРГ по активам "Роснефти" нарушает все принципы рыночной экономики. "Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности", - говорится в заявлении компании.

Компания может обратиться в суд из-за передачи ее активов под контроль властей Германии.

"Компания понимает, что решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. "Роснефть" будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд", - говорится в заявлении компании.

"Роснефть" лишилась возможности обеспечивать промышленную и экобезопасность НПЗ Шведте. "Компания заявляет, что в связи с решением правительства ФРГ утрачивает возможность обеспечивать промышленную и экологическую безопасность завода", - говорится в сообщении.

В "Роснефти" добавили, что компания готова обсудить новые параметры контракта Rosneft Deutschland с Германией при гарантиях оплаты сырья и защиты инвестиций.