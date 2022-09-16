Карты «Мир» захотели ввести еще в одной курортной стране

Россия работает с Центральным банком Египта над возможностью использования карт «Мир» в ближневосточной стране, надеется завершить процесс в ближайшее время. Об этом российский посол в Каире Георгий Борисенко рассказал в интервью телеканалу Sada el-Balad.

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Борисенко отметил, что на фоне западных санкций Россия не имеет возможности использовать евро и доллар в международных расчетах, поэтому переходит на взаиморасчеты в рублях и других национальных валютах, в том числе египетский фунт.

«Мы работаем с египетскими партнерами, в том числе с Центральным банком Египта, над возможностью использования карт "Мир" в АРЕ... Надеемся, что завершить данный процесс удастся в ближайшее время», — рассказал посол.

По словам дипломата, этот шаг может привлечь российских туристов в Египет, поскольку позволит им расплачиваться в рублях на курортах арабской республики и не брать в поездки большое количество наличных.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможные санкции, введенные против платежной системы «Мир», могут усложнить работу по расширению географии приема карт, однако не останавливают ее.