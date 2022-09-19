В Турции раскрыли сроки начала оплаты части российского газа рублями

«Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях вместо долларов, уменьшит потребность в долларах и снизит затраты», — заявил он.