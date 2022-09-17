В Молдавии назвали последствия полного прекращения поставок от «Газпрома»

«У нас есть письма, в которых говорится, что мы должны решить проблему с долгом к 1 октября, мы попросили их продлить срок. Мы призвали к ясности в отношении поставок природного газа и объемов, но у нас все еще нет ясности. Если мы собираемся получить доступ к природному газу на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом», — сказала Гаврилица.