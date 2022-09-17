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1 час назад

В Молдавии назвали последствия полного прекращения поставок от «Газпрома»

Lenta.ru

Если «Газпром» полностью прекратит поставки топлива в Приднестровье, региону придется получать снабжение с международного рынка и оплачивать газ авансом. Такие последствия назвала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица во время передачи Bună Seara на общественном телеканале Moldova 1.

В Молдавии назвали последствия полного прекращения поставок от «Газпрома»
Фото: ReutersReuters

По словам Гаврилицы, «Газпром» не дает четкого ответа, будет ли он поставлять газ в Молдавию после 1 октября или нет. Она отметила, что с октября страна будет платить за газ меньше, но есть риск полного перекрытия крана под предлогом незавершенного аудита задолженности «Молдовгаза».

«У нас есть письма, в которых говорится, что мы должны решить проблему с долгом к 1 октября, мы попросили их продлить срок. Мы призвали к ясности в отношении поставок природного газа и объемов, но у нас все еще нет ясности. Если мы собираемся получить доступ к природному газу на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом», — сказала Гаврилица.

Премьер добавила, что доставка природного газа на левый берег Днестра без предоплаты невозможна.

Молдова призналась, что не может позволить себе российский газ

14 сентября Гаврилица заявила, что Молдавия может столкнуться с «двойным шоком» от сокращения поставок газа из России и высоких цен на топливо. Даже если «Газпром» сохранит поставки, стране придется снижать уровень потребления из-за «очень, очень высоких цен». Премьер добавила, что Молдавия готовится ко всем вариантам развития событий, так как прогресс в переговорах с Россией отсутствует.

Как считает бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, Кишинев стремится разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства. По его мнению, власти республики не принимают никакие меры, чтобы у российской стороны был повод получать поставки.

Компании,Наталья Гаврилица,Газпром,
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