Шольц высказался о переходе немецких активов «Роснефти» под госконтроль

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение о передаче дочек «Роснефти» под контроль немецкого регулятора. Речь идет о трех НПЗ — в Шведте, Карлсруэ и Фобурге. В ответ на передачу активов российская компания сообщила о необходимости перезаключить контракт на поставки сырья на эти заводы на новых условиях, которые Берлин, по всей видимости, сочтет неприемлемыми. В интервью радио Deutschlandfunk Шольц заявил, что ФРГ готова к прекращению поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

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Три завода «Роснефти», о которых идет речь, производят 12% всех нефтепродуктов в Германии. Немецкие власти передали их в управление сетевому регулятору. «Роснефть» назвала это экспроприацией и заявила, что готова поставлять сырье на эти заводы на новых условиях. Одним из них является защита инвестиций. «Роснефть» вложила более 4,5 млрд евро в нефтепереработку в Германии и теперь настаивает на возврате этих денег. Но это вряд ли произойдет, и рынок уверен, что поставки нефти по северной ветке «Дружбы» в сторону этих НПЗ будут приостановлены.

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Если это произойдет, что будет делать «Роснефть» с высвободившимися объемами? Говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета

«На первом этапе попытаются снизить производство, это неизбежно, а дальше будут делать то, что делали уже много месяцев подряд: переориентироваться на внешние рынки, постепенно загружать морские мощности, порты российские для того, чтобы поставлять нефть морским путем в страны Азии и на Ближний Восток, где нефть либо потребляется, либо перегружается и потом перепродается от другого имени, смешивается с нефтью других нефтепроизводителей и продается уже как смесь, в которой формально уже не российская нефть, а какая-то смесь. На Западе, например, недавно вышла статья в Bloomberg со ссылкой на известную аналитическую фирму Kepler, что в следующем году порядка половины российской нефти, которая выпадает из европейского рынка, нужно будет перенаправить на другие рынки. Они называют целую кучу стран ближневосточных, азиатских, даже латиноамериканских».

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что передача немецких заводов «Роснефти» в управление сетевому регулятору объясняется «надвигающейся угрозой безопасному энергоснабжению». Он пояснил, что эксплуатация этих НПЗ оказалась под угрозой из-за нежелания «критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховщики, банки и IT-компании», сотрудничать с «Роснефтью».

Итальянские власти, в отличие от немецких, не намерены ограничивать в правах собственника российского нефтеперерабатывающего завода. Как заявил ранее на этой неделе министр экологического перехода страны Роберто Чинголани, о национализации НПЗ «Лукойла» на Сицилии речи не идет. На этот завод приходится около 20% перерабатывающих мощностей Италии, он получает до 40% своего сырья из России. По словам Чинголани, он надеется, что завод «Лукойла» будет куплен иностранным инвестором.

Комментирует советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции»

«Во-первых, все-таки «Лукойл» — это, наверное, крупнейшая частная компания, которая в меньшей степени ассоциируется с государством. Во-вторых, позиции национальных властей разных стран Европы довольно сильно отличаются. То есть ждать какого-то консолидированного подхода пока оснований нет: власти каждой страны решают эту проблему по-своему, и решения эти могут очень сильно отличаться. Но применительно к заводу «Лукойла», оба фактора работают в пользу того, чтобы, скажем так, уменьшить вероятность каких-то действий, направленных на национализацию».

Но дело не только в том, что «Роснефть», которая теперь не может управлять своими заводами в Германии, — это государственная компания, а «Лукойл» — частная. Первая попала под европейские санкции, а в отношении второй никаких ограничительных мер не вводилось. И, возможно, поэтому итальянские власти считают возможным продажу сицилийского НПЗ «Лукойла» иностранному инвестору.