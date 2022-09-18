Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
26 минут назад

Стало известно о неуплате Adidas в России налогов на 10 миллиардов рублей

Lenta.ru

Adidas не заплатила в России налогов на 10 миллиардов рублей и массово сокращает персонал, не заплатив обещанную зарплату за полгода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно о неуплате Adidas в РФ налогов на 10 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Немецкую компанию уличил в неуплате налогов в российскую казну руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский после изучения финансовых документов. Он выяснил, что российский филиал Adidas после заявления корпорации об уходе из страны передал хранившийся на складах товар на реализацию маркетплейсам. Хаминский обратился в российские инстанции с просьбой разобраться с Adidas.

Сотрудники компании тем временем жалуются на массовые сокращения. Как стало известно, вместо пяти окладов им выплачивают только один.

12 сентября сообщалось, что наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов россияне считают IKEA, следует из данных опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Как указывается в исследовании, 44,1 процента опрошенных сообщили, что не сожалеют об уходе каких-либо брендов. При этом для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2 процента респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8 процента), Adidas (17,3 процента), Apple (15,8 процента) и Coca-Cola (15,3 процента).

Компании,Александр Хаминский,Coca-Cola,Ikea,Apple,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители