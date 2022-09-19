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2 часа назад

В России задумали выпустить конкурента Coca-Cola

Lenta.ru

Российская структура Heineken в июле-августе оформила ряд деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Они указаны под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон», заявил «Коммерсантъ», ссылаясь на документы Росаккредитации.

В России задумали выпустить конкурента Coca-Cola
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В описании отмечается, что напитки могут разливать в стеклянные и пластиковые бутылки, а также в алюминиевые банки. В качестве производителя отмечены заводы Heineken в России. При этом компания отказалась комментировать информацию о планах выпустить конкурента Coca-Cola.

Источник газеты на рынке подчеркнул, что Heineken раньше работала с лимонадами «Шихан», поэтому «попытка воспользоваться вымыванием с полок Coca-Cola и Pepsi логична». При этом головной офис компании объявил о желании продать российские активы. Договор могут заключить в этом полугодии, сообщается в отчетах.

В июне Coca-Cola решила прекратить производство и продажу напитков в России. «Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — подчеркнули в организации.

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