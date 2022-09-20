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41 минуту назад

Samsung выпустит 16 ГБ версию Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 эксклюзивно для Китая

Ferra.ruиещё 3

Ещё в начале августа Samsung представила новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.

Китаq получит эксклюзивную версию Galaxy Z Fold и Flip 4
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройства получились интересными, но нашлись и те пользователи, которым не хватило оперативной памяти — в Z Fold 4 её было максимум 12 ГБ, а в Z Flip 4 — 8 ГБ.

И вот, в Сети появилась информация о релизе эксклюзивных версий смартфонов для китайского рынка. Выходить они будут под названием Samsung W23, а их отличительной особенностью станет увеличенная до 16 ГБ оперативная память. Причём коснётся это обеих моделей.

В остальном этом буду те же девайс Z-серии. Правда, купить их можно будет исключительно у местного мобильного оператора China Telecom.

Цена самой дорогой версии Z Fold 4 составит 2280 долларов, а Z Flip 4 — 1420 долларов.

Компании,
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