Китаq получит эксклюзивную версию Galaxy Z Fold и Flip 4

Ещё в начале августа Samsung представила новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Устройства получились интересными, но нашлись и те пользователи, которым не хватило оперативной памяти — в Z Fold 4 её было максимум 12 ГБ, а в Z Flip 4 — 8 ГБ.

И вот, в Сети появилась информация о релизе эксклюзивных версий смартфонов для китайского рынка. Выходить они будут под названием Samsung W23, а их отличительной особенностью станет увеличенная до 16 ГБ оперативная память. Причём коснётся это обеих моделей.

В остальном этом буду те же девайс Z-серии. Правда, купить их можно будет исключительно у местного мобильного оператора China Telecom.