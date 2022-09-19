Боевые действия России на Украине подорвали доверие между Берлином и Москвой, поэтому ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» исключен, заявил премьер-министр Нижней Саксонии. По его словам, Запад быстрее восстановится после прекращения энергетического сотрудничества с Россией. Тем не менее, из ФРГ начали поступать заявки на газ по «Северному потоку — 1». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российская спецоперация на Украине спровоцировала утрату доверия между Москвой и Берлином, теперь запуск газопровода «Северный поток — 2» исключен, считает премьер-министр Нижней Саксонии, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль, передает Spiegel. По его мнению, Запад быстрее России восстановится после прекращения энергетического сотрудничества.

«Утрата доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не возникнет ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России. «Северный поток — 2» никогда не заработает», — заявил политик.

По его словам, энергетическое партнерство с Москвой теперь невозможно, так как Москва «уничтожила самый важный актив в партнерстве: доверие». Политик предупредил, что страны, согласные сотрудничать с Россией, должны опасаться быть «обманутыми» во второй раз.

«Это сотрудничество безвозвратно разрушено. И Запад оправится быстрее, чем Россия», — заключил он.

Тем временем, покупатели российского газа в Германии возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток», передает Reuters. Это первые заявки после остановки «СП — 1» 2 сентября на ремонт.

18 сентября президент России Владимир Путин предложил европейским странам снять санкции с «СП — 2».

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло. <…> Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, а не сваливают на нас свои собственные ошибки»», — сказал Путин.

По его словам, европейские страны сами «там закрыли, здесь закрыли, здесь не могу отремонтировать», при этом обвиняя в сложившемся энергетическом кризисе Россию. Он также подчеркнул, что Россия и «Газпром» выполняли и будут выполнять все свои контрактные обязательства.

Ранее зампредседателя «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что запуск «СП — 2» может решить проблему газа в Евросоюзе. Однако он добавил, что это предложение встречает сопротивление у европейских политиков.

16 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что газопровод «Сила Сибири — 2» в Китай может стать полноценной заменой неработающему «СП — 2».

Переживет ли ЕС зиму без «Северных потоков»

18 сентября ассоциация Gas Infrastructure Europe сообщила, что страны Европы заполнили свои подземные газохранилища (ПХГ) на 85,3%. Это на 1,28% больше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет. При сохранении темпов прокачки газа уровня в 90% удастся достигнуть к началу октября.

Согласно данным GIE, крупнейшее в Германии подземное газохранилище «Реден», принадлежавшее «Газпрому» через дочерние компании, заполнено на 69,54%. В апреле газа в нем было менее 1% от общего объема.

Германия намерена полностью отказаться от покупки российского трубопроводного газа к декабрю 2022 года, заявил 4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что Германия «точно переживет эту зиму». По словам Шольца, Россия перестала быть надежным поставщиком энергоносителей, потому что «больше не выполняет свои контрактные обязательства».

16 сентября газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на Объединение коммунальных предприятий Германии сообщила о грядущем в 2023 году росте цен на 60% на фоне сокращения поставок газа из России. Пока цены на электричество в стране выросли более чем на 10%, конечным потребителям приходится платить за газ на 30-60% больше, чем до событий на Украине.

Также Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони предупредил, что в ближайшие месяцы экономику Евросоюза ждет спад. В некоторых странах могут начать нормировать энергопотребление.

«Никто не может этого исключить (рецессию в еврозоне – «Газета.Ru»). Нынешняя инфляция повергнет нашу экономику в смятение, и предстоящая зима может стать одной из худших за всю историю наблюдений. Мы переживаем беспрецедентный уровень неопределенности. Но цифры по экономике ЕС в целом остаются положительными, и ситуация на рынке труда хорошая», — сказал Джентилони.

По его словам, введение нормированного энергопотребления зависит от того, «какие решения принимает президент России Владимир Путин». Причем «энергосбережение необходимо» уже сейчас. При этом в ЕС видят «хорошие подвижки в наполнении газохранилищ и энергосбережении», но не во всех странах блока.

В свою очередь глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что «самым главным остается покончить с манипулированием ценами» на энергоносители со стороны Москвы. Министр отметил, что немецкие власти не смогут в долгосрочной перспективе поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля. Поэтому он предложил «изменить дизайн энергетического рынка» таким образом, чтобы конечная цена для потребителя стала бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов.

Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст при этом уверен, что именно антироссийские санкции Запада спровоцировали рост цен в Германии и привели к негативным последствиям для немецкой экономики и граждан страны. По мнению депутата, Берлин должен контактировать с Москвой.

Еще 2 сентября «Газпром» остановил прокачку газа по «Северному потоку», остановив единственный рабочий двигатель на трубопроводе. Ростехнадзор выявил ряд неисправностей на агрегате, которые могли привести к глобальной поломке. Магистраль остановлена на неопределенный срок — до устранения протечек. Сотрудники Siemens, присутствовавшие при проверке, подтвердили повреждения и подписали заключение.