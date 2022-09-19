В Германии поставили точку в вопросе запуска «Северного потока — 2»

Существует вероятность того, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не введут в эксплуатацию. С таким заявлением выступил премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония (ФРГ) Штефан Вайль, передает журнал Spiegel.

«"Северный поток — 2" никогда не будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул он.

Вайль также указал на утрату доверия ФРГ к России в сфере энергоносителей. По его словам, речи о дальнейшем партнерстве России и ФРГ в области энергетики идти не может.

В субботу, 17 сентября, власти Германии сообщили о сохранении позиции Берлина по газопроводу «Северный поток — 2». Сертификацию «Северного потока — 2» и его ввод в эксплуатацию приостановили в феврале.