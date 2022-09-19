Wildberries ввел гарантийный взнос для продавцов

Онлайн-ретейлер Wildberries ввел гарантийный взнос при регистрации продавцов на площадке в размере десяти тысяч рублей. Мера направлена на борьбу с мошенническими аккаунтами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Wildberries Wildberries

В Wildberries отметили, что изначально пытались решить проблему с мошенниками дополнительной идентификацией новых продавцов через банковские онлайн-сервисы, но она оказалась абсолютно неэффективной — злоумышленники продолжили регистрироваться и подтверждать свои профили с помощью подложных персональных данных. В результате в маркетплейсе отказались от этой идеи и отключили данную функцию.

«В настоящий момент доступна только временная опция внесения гарантийного взноса, она показывает высокую эффективность — сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю», — пояснили в Wildberries.