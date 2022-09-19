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33 минуты назад

Производитель масла "Олейна" продаст бизнес в России

Елена Прошина

Агропромышленная компания Bunge, в пакет которой входят такие торговые марки, как «Олейна», Ideal, «Масленица», продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Производитель масла "Олейна" продаст бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Bunge намерена передать свой бизнес в РФ Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Он получит завод по переработке подсолнечника в Воронеже, при условии одобрения сделки соответствующими «регулирующими органами».

«Мы благодарны команде за то, что она продолжает поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях. Учитывая более чем 25-летний опыт Карена Ванецяна в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, мы уверены, что компания продолжит успешно обслуживать клиентов», — приводятся в сообщении слова гендиректора Bunge Грега Хекмана.

Напомним, что завод компании в Воронеже начал свою деятельность в 2008 году. За все время его существования сумма инвестиций в предприятие составила 130 миллионов долларов. Мощности завода рассчитаны на переработку 540 тысяч тонн сырья и производство свыше 200 миллионов бутылок подсолнечного масла в год.

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