Шведский ретейлер H&M намерен до конца октября закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, что сети также принадлежат бренды Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday.

Собеседник издания указал на планы ретейлера постепенно уходить с рынка в центральной части России. Так, по его словам, сначала могут закрыться наименее рентабельные магазины. Газета обратилась в пресс-службу H&M, однако там ответа не предоставили.

H&M начал присутствовать в России в 2009 году. К началу 2022 года ретейлер управлял почти 170 офлайн-магазинами.

Ранее «Известия» сообщили, что новая коллекция товаров H&M начала поставляться в Россию. Источник редакции заявил, что компания заинтересована в том, чтобы деятельность в стране продолжалась как можно дольше. Позднее РБК сообщил, что информация о поступлении в Россию новых коллекций одежды сети H&M была опровергнута пресс-службой компании. Там заявили, что в настоящее время H&M лишь распродает оставшийся сток.