Иран договорился с «Газпромом» о поставках российского газа

Иран готовится к покупкам для своих нужд и своповых поставок около 9 млн кубометров газа у России в ближайшем будущем. Причем это будет происходить на ежедневной основе, сообщает Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.

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«Иран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны. Объем ежедневных закупок составит 9 млн кубометров газа», — указал автор.

Согласно информации агентства, поставлять газ в Иран будут через Азербайджан. Также в планах у страны — приобретение 6 млн кубометров газа ежедневно для своповых поставок в виде СПГ в другие государства.

Также в публикации отмечается, что российская и иранская стороны подписали летом соглашение о сотрудничестве на $40 млрд. Оно предполагает разработку месторождений, а также реализацию СПГ-проектов и постройке газопроводов.