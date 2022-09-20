Ozon сократил сроки доставки товаров из Китая

Онлайн-ретейлер Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая, это позволит компании сократить сроки доставки в Россию в среднем в два раза. Об этом говорится в сообщении компании.
"Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая. Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели в России - получать их быстрее и в любом пункте выдачи Ozon. Средний срок доставки из Китая в Россию сократится в два раза", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, китайские товары пользуются высоким спросом - на них приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global.
"За счет улучшения сервиса мы планируем привлечь новых продавцов из Китая и расширить ассортимент в самых разных категориях - от электроники и бытовой техники для дома до одежды и товаров для детей", - приводятся в материале слова генерального директора Ozon Global Степана Гусамова.
Ключевые перевозчики Ozon Global в Китае - GBS, Unitrade, Hecny, Eshun, Xingyuan Express. Недавно к Ozon Global присоединился новый партнер - Cainiao, у которого более 45 пунктов приема заказов в крупнейших городах Китая, говорится в сообщении.
Ozon Global - это подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа. На данный момент ключевыми направлениями Ozon Global являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. В 2021 году Ozon локализовал бизнес в Казахстане и Белоруссии - начал строить платформу маркетплейса и собственную логистическую инфраструктуру в этих странах. В 2022 году Ozon открыл представительство в Турции для расширения сотрудничества с локальными продавцами.