Ozon сократил сроки доставки товаров из Китая

Онлайн-ретейлер Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая, это позволит компании сократить сроки доставки в Россию в среднем в два раза. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая. Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели в России - получать их быстрее и в любом пункте выдачи Ozon. Средний срок доставки из Китая в Россию сократится в два раза", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, китайские товары пользуются высоким спросом - на них приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global.

"За счет улучшения сервиса мы планируем привлечь новых продавцов из Китая и расширить ассортимент в самых разных категориях - от электроники и бытовой техники для дома до одежды и товаров для детей", - приводятся в материале слова генерального директора Ozon Global Степана Гусамова.

Ключевые перевозчики Ozon Global в Китае - GBS, Unitrade, Hecny, Eshun, Xingyuan Express. Недавно к Ozon Global присоединился новый партнер - Cainiao, у которого более 45 пунктов приема заказов в крупнейших городах Китая, говорится в сообщении.