PepsiCo оставила россиян без популярных газировок

Производство Pepsi, 7UP, Mountain Dew в России полностью прекратилось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американскую компанию PepsiCo Inc.

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«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — подчеркнула компания.

Ранее сообщалось, что PepsiCo во втором финансовом квартале отразила расходы в размере $1,165 млрд в связи с обесцениванием нематериальных активов за 12 недель, которые завершились 12 июня.

Ранее РБК, ссылаясь на сотрудников федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков, сообщал, что производители газировки Coca-Cola и PepsiCo изучают целесообразность смены названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников с напитками в магазинах России.