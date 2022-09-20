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29 минут назад

PepsiCo оставила россиян без популярных газировок

Лера Букина

Производство Pepsi, 7UP, Mountain Dew в России полностью прекратилось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американскую компанию PepsiCo Inc.

PepsiCo оставила россиян без популярных газировок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — подчеркнула компания.

Ранее сообщалось, что PepsiCo во втором финансовом квартале отразила расходы в размере $1,165 млрд в связи с обесцениванием нематериальных активов за 12 недель, которые завершились 12 июня.

Ранее РБК, ссылаясь на сотрудников федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков, сообщал, что производители газировки Coca-Cola и PepsiCo изучают целесообразность смены названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников с напитками в магазинах России.

В «Магните» сообщали «Известиям», что россияне смогут увидеть на полках магазинов замену Sprite и Fanta в сентябре. Отмечалось, что большая розница готовится к запуску продаж локальных брендов Coca-Cola. Это касается лимонадов «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange».

Компании,Coca-Cola,"Магнит",
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