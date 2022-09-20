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1 час назад

Lush закрыла больше половины торговых точек в РФ

Москва24

Косметическая компания Lush закрыла больше половины своих торговых точек в России. Сейчас в магазинах продают оставшуюся продукцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Lush закрыла больше половины торговых точек в России
Фото: ТАССТАСС

Например, магазин в торговом центре "Атриум" в Москве уже закрылся. В освободившемся помещении откроется бренд, специализирующийся на аксессуарах. На Тверской улице точка Lush все еще продолжает свою деятельность.

Представитель магазина в беседе с агентством отметил, что новых поставок продукции не было уже полгода. Кроме того, утверждает он, сейчас нет ясности, появятся ли они снова.

Ранее косметический бренд Lush заявил, что планирует приостановить свою деятельность в России из-за проблем с поставками товаров. Инсайдер, близкий к компании, подтвердил, что магазины в РФ будут закрыты.

Отмечается, что параллельный импорт в данном случае не является выходом из ситуации, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Компании,
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