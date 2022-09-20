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1 час назад

Министр энергетики Болгарии: Можно обойтись без «Газпрома», но лучше с ним

Лера Букина

Болгария может прожить без поставок от «Газпрома», однако все же для страны лучше получать газ именно от данной компании. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов, передает болгарское издание Dnevnik.

Министр энергетики Болгарии: Можно обойтись без «Газпрома», но лучше с ним
Фото: ReutersReuters

Напомним, что Христов ранее указал на неизбежность переговоров с российской стороной по вопросу поставок. После этого он отметил, что Болгария может прожить без них. Как отмечает Dnevnik, теперь главой минэнерго были объединены эти противоречивые заявления.

«Можно обойтись без «Газпрома», но лучше, если мы будем получать газ от него», – подчеркнул исполняющий обязанности министра.

Христов ожидает, что в зимний период Болгария будет обеспечена газом и электричеством, однако, как уточнил он, стоимость выше 250 левов за мегаватт/час «не подходит бизнесу».

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы составили 85% от мощности ПХГ. Европейские страны торопятся закупить газ до ухудшения погодных условий. Поставки СПГ в Европу в сентябре находятся на минимальном уровне.

Компании,Газпром,
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