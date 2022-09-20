Министр энергетики Болгарии: Можно обойтись без «Газпрома», но лучше с ним

Болгария может прожить без поставок от «Газпрома», однако все же для страны лучше получать газ именно от данной компании. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов, передает болгарское издание Dnevnik.

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Напомним, что Христов ранее указал на неизбежность переговоров с российской стороной по вопросу поставок. После этого он отметил, что Болгария может прожить без них. Как отмечает Dnevnik, теперь главой минэнерго были объединены эти противоречивые заявления.

«Можно обойтись без «Газпрома», но лучше, если мы будем получать газ от него», – подчеркнул исполняющий обязанности министра.

Христов ожидает, что в зимний период Болгария будет обеспечена газом и электричеством, однако, как уточнил он, стоимость выше 250 левов за мегаватт/час «не подходит бизнесу».