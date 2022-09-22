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20 минут назад

Spiegel: ФРГ национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома" SEFE

Газета.Ruиещё 4

Германия национализирует бывшую дочернюю компанию российского «Газпрома» Securing Energy for Europe (SEFE). Об этом сообщает Spigel со ссылкой на источники.

ФРГ национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома»
Фото: Газета.руГазета.ру

Уточняется, что таким образом правительство ФРГ планирует спасти лейпцигского импортера газа Verbundnetz Gas (VNG) от банкротства на фоне остановки поставок топлива из России. В материале также говорится, что Securing Energy for Europe уже находится под федеральной опекой Германии.

В начале сентября VNG запросил госпомощь, чтобы покрыть убытки из-за роста цен на энергоносители и невыполнения обязательств «со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей».

16 сентября агентство Bloomberg сообщало, что правительство Германии рассматривает возможность национализации трех крупных импортеров газа, в числе которых Uniper, Verbundnetz Gas (VNG) и SEFE (Securing Energy for Europe).

20 сентября газета Handelsblatt писала, что национализация энергетического концерна Uniper обойдется Германии в €8 млрд.

Компании,Газпром,
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